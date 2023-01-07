Порье про бой Махачев – Волкановски: «Алекс способен победить»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье дал прогноз на бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«В легком весе Алекс выглядит немного мелким, но он все равно может победить. Он способен это сделать.

Волкановски победил нескольких великолепных полулегковесов, несколько раз побил Макса Холлоуэя. Так что посмотрим.

Не думаю, что он будет выглядеть мелким в сравнении с Махачевым. Ислам – большой, крепкий, мощный», – сказал Порье.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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5 комментариев

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sergoelkukuy
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Ответ Spirt Ru
Противоречит сам себе,вроде как. Всех ,кстати с праздником!!!!! Хрестосе престосе или как там. Машка залетела от соседа ,и чувак который родился должен воскреснуть или что там попы задвигают? Свечи почём для честнОго народа сейчас?
Чё за дичь ты несешь?
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Александр Шашков
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Не понимаю почему все звезды UFC ставят на Волкановского, как будто Махачев не способен победить
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gosha7202@mail.ru
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И для последующего титульника, и по имени лучше реванша с Оливейрой ничего не придумаешь
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S.Laposter
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Похоже Дарья опять дословно перевела….
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Spirt Ru
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Противоречит сам себе,вроде как. Всех ,кстати с праздником!!!!! Хрестосе престосе или как там. Машка залетела от соседа ,и чувак который родился должен воскреснуть или что там попы задвигают? Свечи почём для честнОго народа сейчас?
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-4
-4
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