Порье про бой Махачев – Волкановски: «Алекс способен победить»

Бывший претендент на титул в легком весе дал прогноз на бой между и .

«В легком весе Алекс выглядит немного мелким, но он все равно может победить. Он способен это сделать.

Волкановски победил нескольких великолепных полулегковесов, несколько раз побил Макса Холлоуэя. Так что посмотрим.

Не думаю, что он будет выглядеть мелким в сравнении с Махачевым. Ислам – большой, крепкий, мощный», – сказал Порье.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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