Хабиб не планирует идти в политику и может заняться бизнесом, связанным с футболом

Теги премьер-лига Россия MMA Хабиб Нурмагомедов Политика ТАСС Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов не станет политиком после ухода из MMA.

«Хабиб не планирует заниматься политической карьерой.

Вполне вероятно, что он может уделить большее внимание своему бизнесу, связанному с футболом», – сказали ТАСС в команде бывшего чемпиона UFC в легком весе.

Хабиб завершил карьеру бойца в 2020-м и сейчас владеет промоушеном Eagle FC.

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

Завуров – о будущем Eagle FC: «Если Хабиб уйдет, организация завтра же развалится»

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sfrrrR
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если бы не было этой новости, что Хабиб не планирует идти в политику, то я бы и не знал, что он планировал идти в политику.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ахмат - сила 💪
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Krem236
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какой бизнес можно сделать в футболе бывшему бойцу ММА?? Наш футбол, убытычен!!! Не понятно???
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ss_podonok
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
за это уважение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гоша Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как бы тут хейтеры не пытались унизить или оскорбить Хабиба,но связи у него в мире футбола очень серьезные.И явно он может больше пользы для футбола принести чем все вместе взятые тут комментаторы которые изливаются желчью.

Не фанат Хабиба,просто за объективность
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justburn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно эти новости в отдельную категорию светской хроники, раз он более к спорту не относится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Магомед Талибов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Возрождение Онжи 2023
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ненахов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это Хабиби надо «американский футбол» продвигать , там и его любимые обнимашки присутствуют
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В футболе он не плохо разбирается,и играет кстати. Даже были мысли заявиться за профи. Как по мне с его связями идеально бы подошла агентская или скаутская деятельность....имхо конечно)
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Флоренти́но Пéрес
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
1XBib
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий