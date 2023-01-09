Хабиб не планирует идти в политику и может заняться бизнесом, связанным с футболом
Хабиб Нурмагомедов не станет политиком после ухода из MMA.
«Хабиб не планирует заниматься политической карьерой.
Вполне вероятно, что он может уделить большее внимание своему бизнесу, связанному с футболом», – сказали ТАСС в команде бывшего чемпиона UFC в легком весе.
Хабиб завершил карьеру бойца в 2020-м и сейчас владеет промоушеном Eagle FC.
Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?
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Не фанат Хабиба,просто за объективность