Хабиб не планирует идти в политику и может заняться бизнесом, связанным с футболом

Хабиб Нурмагомедов не станет политиком после ухода из MMA.

«Хабиб не планирует заниматься политической карьерой.

Вполне вероятно, что он может уделить большее внимание своему бизнесу, связанному с футболом», – сказали ТАСС в команде бывшего чемпиона UFC в легком весе.

Хабиб завершил карьеру бойца в 2020-м и сейчас владеет промоушеном Eagle FC.

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

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