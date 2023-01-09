Завуров – о будущем Eagle FC: «Если Хабиб уйдет, организация завтра же развалится»

Теги UFC Шамиль Завуров Хабиб Нурмагомедов EFC Бокс/MMA/UFC

Президент Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что владелец лиги и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не собирается продавать промоушен.

«Мы будем продолжать двигать Eagle FC. Мы понимаем, что если Хабиб уйдет, то организация завтра же развалится. Она держится на Хабибе.

Поэтому пока что мы будем Eagle FC двигать. Там очень много молодых ребят, очень много ребят выступает, поэтому не хочется так взять и это оставить.

Но если со временем Eagle FC будет так же забирать у него время, конечно, он завтра скажет: «Извините, я же не для этого с ребятами говорил». Поэтому нам придется его немного освободить, не слишком занимать», – сказал Завуров.

Завуров – об уходе Хабиба из ММА: «Сразу раздули: «Все, ушел». Куда он уйдет? У него своя школа. Вот так уйти – просто невозможно»

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2 комментария

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Фикиск Фусов
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Значит он не уходит? А просто пердит в лужу? Чтобы запаха побольше было вокруг него?
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andrei bomber
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Я не понял , Хабибу внимание прессы не хватает или что он хочет вообще ?
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