Жозе Альдо дебютирует в профессиональном боксе 10 февраля в Бразилии

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо перейдет в бокс. По данным MMA Fighting, его профессиональный дебют состоится в Рио-де-Жанейро.

Альдо говорил, что он может дебютировать в боксе, несмотря на действующий контракт с UFC.

«Это всегда было мечтой моей жизни, я никогда ни от кого этого не скрывал. Но давайте подождем. Все говорят, что я еще молод, что у меня есть несколько лет», – сказал Альдо.

Сейчас ему 36 лет. Последний бой в UFC Альдо провел в августе-2022, когда единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили.

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