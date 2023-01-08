Жозе Альдо дебютирует в профессиональном боксе 10 февраля в Бразилии

Теги UFC Жозе Альдо бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо перейдет в бокс. По данным MMA Fighting, его профессиональный дебют состоится в Рио-де-Жанейро.

Альдо говорил, что он может дебютировать в боксе, несмотря на действующий контракт с UFC.

«Это всегда было мечтой моей жизни, я никогда ни от кого этого не скрывал. Но давайте подождем. Все говорят, что я еще молод, что у меня есть несколько лет», – сказал Альдо.

Сейчас ему 36 лет. Последний бой в UFC Альдо провел в августе-2022, когда единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили.

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1 комментарий

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Sudarikov Mikhail
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Вроде Сульянов говорил про Альдо в Дубаи на хардкор боксинг? Или Жозе тоже каждую неделю, аки Дацик будет боксировать?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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