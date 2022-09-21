Дэйна Уайт про завершение карьеры Альдо: «UFC всегда будет его домом»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение бойца Жозе Альдо завершить карьеру.

«Мы любим Жозе Альдо. UFC всегда будет его домом. Мы сказали ему: «Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, если ты когда-нибудь захочешь посетить на турнир, здесь твой дом».

Это парень, который помог нам построить спорт, помог построить нам наш бренд в Бразилии.

Мы любим и всегда будем любить его. У Жозе была потрясающая карьера. Он достиг потрясающих вещей, заработал много денег. Я очень рад за него и его семью», – сказал Уайт.

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