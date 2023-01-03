Беглый экс-президент Бразилии скрывается в особняке Жозе Альдо (The New York Times)

Как сообщает The New York Times, беглый бывший президент Бразилии Жаир Болсонару сейчас живет в особняке бразильского бойца Жозе Альдо в Орландо.

Ожидается, что Болсонару пробудет в США несколько месяцев.

Экс-президент Бразилии находится под следствием на родине. В конце декабря он бежал из страны, потому что после октябрьских выборов оспаривал результаты своего проигрыша Луле Инасиу Лула да Силве.

Жозе Альдо и Сергей Ковалев могут выступить на турнире Hardcore в Дубае 18 марта