Беглый экс-президент Бразилии скрывается в особняке Жозе Альдо (The New York Times)
Как сообщает The New York Times, беглый бывший президент Бразилии Жаир Болсонару сейчас живет в особняке бразильского бойца Жозе Альдо в Орландо.
Ожидается, что Болсонару пробудет в США несколько месяцев.
Экс-президент Бразилии находится под следствием на родине. В конце декабря он бежал из страны, потому что после октябрьских выборов оспаривал результаты своего проигрыша Луле Инасиу Лула да Силве.
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