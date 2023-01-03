Беглый экс-президент Бразилии скрывается в особняке Жозе Альдо (The New York Times)

Теги UFC MMA Жозе Альдо Политика Бокс/MMA/UFC

Как сообщает The New York Times, беглый бывший президент Бразилии Жаир Болсонару сейчас живет в особняке бразильского бойца Жозе Альдо в Орландо.

Ожидается, что Болсонару пробудет в США несколько месяцев.

Экс-президент Бразилии находится под следствием на родине. В конце декабря он бежал из страны, потому что после октябрьских выборов оспаривал результаты своего проигрыша Луле Инасиу Лула да Силве.

Жозе Альдо и Сергей Ковалев могут выступить на турнире Hardcore в Дубае 18 марта

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5 комментариев

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Любитель побеждать
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А почему беглый, если его не скинули, а просто не переизбрали и он не диктатором был, чтобы сбегать от страха?))
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leppyanen
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Вот это новость, прям по разделу 😁
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sonny91
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Ответ здоровяк
США не лучшее место для пряток. Поторгуются с новым президентом и проведут экстрадицию
для этого президента точно. он в открытую сомневался в победе байдена а нынешняя администрация сша почти в открытую топили за нового президента на выборах
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здоровяк
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США не лучшее место для пряток. Поторгуются с новым президентом и проведут экстрадицию
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Stivi M.D.
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Лол
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