Исмагулов думает о дебюте в боксе: «В ближайшее время выезжаю на сбор вместе со сборной России»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) бокс Дамир Исмагулов Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Дамир Исмагулов сообщил, что хочет попробовать себя в профессиональном боксе.

«Раньше при подготовке к боям 80% времени я уделял боксерским тренировкам, готовился под руководством своего тренера по боксу Ильддара Аисина.

К бою с Царукяном подготовка была другой, я весь лагерь занимался борьбой, и эта одна из причин неудачного выступления в этом поединке. Но я выражаю только уважение своему сопернику и желаю ему удачи в будущих боях.

В ближайшее время я выезжаю на сбор по боксу вместе со сборной России. Я уже имею такой опыт, мне доводилось проходить сборы, где я проводил спарринги с очень серьезными боксерами и никому не уступал.

Была даже мысль провести бой по профессиональному боксу. Возможно это скоро произойдет», – сказал Исмагулов.

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