Исмагулов думает о дебюте в боксе: «В ближайшее время выезжаю на сбор вместе со сборной России»
Легковес UFC Дамир Исмагулов сообщил, что хочет попробовать себя в профессиональном боксе.
«Раньше при подготовке к боям 80% времени я уделял боксерским тренировкам, готовился под руководством своего тренера по боксу Ильддара Аисина.
К бою с Царукяном подготовка была другой, я весь лагерь занимался борьбой, и эта одна из причин неудачного выступления в этом поединке. Но я выражаю только уважение своему сопернику и желаю ему удачи в будущих боях.
В ближайшее время я выезжаю на сбор по боксу вместе со сборной России. Я уже имею такой опыт, мне доводилось проходить сборы, где я проводил спарринги с очень серьезными боксерами и никому не уступал.
Была даже мысль провести бой по профессиональному боксу. Возможно это скоро произойдет», – сказал Исмагулов.
Дамир Исмагулов о бое с Царукяном: «Болезнь не дала нормально восстановиться»
Царукян единогласным решением судей победил Исмагулова на UFC Vegas 66
Комментарии