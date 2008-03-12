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    Жозе Альдо: «После контракта с UFC надо будет решить – оставаться в ММА или уходить в бокс»

    Теги полулегкий вес UFC Жозе Альдо бокс

    Экс-чемпион UFC Жозе Альдо заявил о намерении вернуть титул.

    «После окончания контракта с UFC надо будет решить, что делать дальше – оставаться в ММА или уходить в бокс. Но моя мечта прямо сейчас – вернуть титул. На этом я сейчас сосредоточен. Поэтому я продолжаю тренировки и сохраняю мотивацию. Знаю, что у меня есть шанс, есть навыки, и хочу вернуть титул. Сейчас я тренируюсь, чтобы сделать три раунда. Но в случае победы в ближайшем бою, мы рассчитываем готовиться к титульному бою», – сказал Альдо.

    Жозе Альдо проиграл три из четырех последних боев, все – нокаутами. Недавно бразилец заявил, что хочет бой против Джереми Стивенса.

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