Жозе Альдо: «После контракта с UFC надо будет решить – оставаться в ММА или уходить в бокс»

Экс-чемпион UFC Жозе Альдо заявил о намерении вернуть титул.

«После окончания контракта с UFC надо будет решить, что делать дальше – оставаться в ММА или уходить в бокс. Но моя мечта прямо сейчас – вернуть титул. На этом я сейчас сосредоточен. Поэтому я продолжаю тренировки и сохраняю мотивацию. Знаю, что у меня есть шанс, есть навыки, и хочу вернуть титул. Сейчас я тренируюсь, чтобы сделать три раунда. Но в случае победы в ближайшем бою, мы рассчитываем готовиться к титульному бою», – сказал Альдо.

Жозе Альдо проиграл три из четырех последних боев, все – нокаутами. Недавно бразилец заявил, что хочет бой против Джереми Стивенса.