Физиев бросил вызов Гейджи: «USADA проверяло меня шесть раз в этом году. Бро, со мной ты получишь честное противостояние»
Боец UFC Рафаэль Физиев отреагировал на заявление Джастина Гейджи, который объяснил, почему не хочет драться с Конором Макгрегором.
Американец считает, что Макгрегор принимает стероиды, и противостояние с ним будет несправедливым.
«USADA проверяло меня шесть раз в этом году. Джастин, бро, со мной ты получишь честное противостояние. Если, конечно, ты не беспокоишься, что мои навыки сделают его нечестным», – написал Физиев.
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Джастин Гейджи: «Конор сейчас принимает стероиды. USADA давно его не тестировала»
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