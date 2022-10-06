Физиев бросил вызов Гейджи: «USADA проверяло меня шесть раз в этом году. Бро, со мной ты получишь честное противостояние»

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Боец UFC Рафаэль Физиев отреагировал на заявление Джастина Гейджи, который объяснил, почему не хочет драться с Конором Макгрегором.

Американец считает, что Макгрегор принимает стероиды, и противостояние с ним будет несправедливым.

«USADA проверяло меня шесть раз в этом году. Джастин, бро, со мной ты получишь честное противостояние. Если, конечно, ты не беспокоишься, что мои навыки сделают его нечестным», – написал Физиев.

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