Менеджер Малыхина про бой с Булларом: «На него Анатолий конкретно зол. Его цель – заставить Аржана страдать»

Александр Скаредин, менеджер чемпиона ONE Championship в полутяжелом весе Анатолия Малыхина, прокомментировал анонс поединка с чемпионом тяжелого дивизиона Аржаном Булларом.

– Я бы не стал использовать такой глагол как «договорились». У человека была альтернатива – защищать свой пояс или делать все что угодно. И Буллар собрался с мыслями, он готов. Но реальную его готовность мы, к сожалению, сможем увидеть только ближе к 24 марта.

Пояс в полутяжелом весе на кону стоять не будет. В бою будет разыгран только титул в тяжелом весе.

– Произошел официальный анонс боя, соответственно, подписаны и контракты.

– У нас контракт подписан. Но тут другой момент… Толя подписывал контракты на бой с Булларом точно больше двух раз. Так что не вопрос нашего желания и договоренностей с нами, это вопрос к Буллару и его готовности.

Я бы вообще по другому взглянул на это противостояние. Толя – большой сибирский парень добряк. И когда он говорил про свой поединок с де Риддером… Понятно, что ему, исходя из нюансов индустрии, нужно было качать ту встречу. Но потом Толя говорил: «Ну мне так то не очень было с ним драться, потому что Ренье нормальный и семейный парень».

У него не было никаких негативных эмоций по отношению к де Риддеру, а на Буллара он конкретно зол, поэтому если Арджан в очередной раз не слетит с этого боя, то целью Анатолия будет заставить его страдать.

– Вы оговариваетесь, что Буллар «может в очередной раз слететь с боя». То есть в команде Малыхина готовы к новой отмене противостояния?

– Ну этот бой уже должен состояться. Буллар – это тот этап, который нам надо оставить позади. Нужно поставить галочку, а то у нас есть какое то незакрытое дело, которое на тебя давит. Толя очень хочет этого боя.

На мой взгляд, тут даже не вопрос в поясе… Мне кажется, что ни у кого не возникает вопросов о реальном чемпионе. Повторюсь, просто Анатолий зол на этого человека, и он хочет, чтобы тот немного пострадал.

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