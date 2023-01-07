Бой Малыхина и Буллара 25 марта возглавит ONE Fight Night 8 в Сингапуре
Стал известен следующий соперник временного чемпиона ONE Championship в тяжелом весе и обладателя титула в полутяжелом Анатолия Малыхина.
25 марта на турнире ONE Fight Night 8 в Сингапуре россиянин подерется с чемпионом тяжелого дивизиона Аржаном Булларом.
Канадец в мае 2021-го нокаутировал Брэндона Вера. В начале декабря этого года Малыхин нокаутировал в первом раунде Ренье де Риддера.
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