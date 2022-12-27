Рамазан Исмаилов назвал четырех бойцов России, способных стать чемпионами UFC в 2023-м

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, назвал четырех бойцов из России, которые могут стать чемпионами UFC в следующем году.

«Все шансы есть у – одна-две победы и он вернется в гонку. Не знаю, дадут ли титульник . Как я понял, он не интересен UFC.

Как боец он топовый, но там ты должен работать в медиапространстве. Хабиб это вовремя прохавал. Если Магомед уловит момент и начнет работать в этом направлении, шансы забрать пояс есть.

Также хорошие шансы у . После поражения от Оверима он взлетел, как ракета, и всех разнес. У Хамзата тоже есть все для чемпионства», – сказал Исмаилов-старший.

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