Экс-бойцу UFC Филу Барони грозит до 50 лет тюрьмы за убийство девушки

Теги происшествия UFC MMA Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Фил Барони был арестован 4 января в отеле San Pancho в Мексике за убийство своей девушки.

46-летний Барони в номере отеля поссорился с девушкой, которая созналась ему в измене. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили погибшую в крови со множественными синяками и ссадинами.

«Обновление по делу Фила Барони. Бывший боец Pride/SF/UFC был доставлен в Тепик, административный центр штата Наярит, где сейчас содержится в государственной тюрьме.

Слушание по его делу состоится в понедельник, там судья определит его правовой статус. Если виновен, то приговор – от 30 до 50 лет», – сообщил журналист ESPN Карлос Контрерас Легаспи.

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9 комментариев

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OKUZ
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Девушка, если что тоже виновата, наверное рукоприкладства и раньше были в приступах ревности.Человек,который забивает до смерти свою девушку,явно и раньше руку поднимал и вот девушка,каким место думала, когда признавалась в измене.🤔
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SWS
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Жесткие в Штатах законы
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ɔculpa
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Ответ уличный иуда
50 лет 50 летнему мужику… Пожизненно дали б тогда
Они не смотрят на возраст при вынесении приговора. Сколько проживёт осуждённый – его личное дело, недавно слышал, как чела приговорили к (ну что-то в духе) двумста с лишним годам заключения, с правом на удо через 150. Ну что-то такое)
А где-то, к примеру, серийных убийц, приговаривают к нескольким пожизненным срокам, по пожизненному за каждого убитого. Правда, там вроде без абсурдных условий удо, как в случае выше.
Мне кажется, в разных штатах свои традиции особенностей приговоров.
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MATRiX
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Ответ уличный иуда
50 лет 50 летнему мужику… Пожизненно дали б тогда
Так это же США, там сроки 50-500 лет не редкость
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уличный иуда
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50 лет 50 летнему мужику… Пожизненно дали б тогда
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sablyka
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накинулись на парня каблуки, может она его первая убивать начала ? надо разобраться...
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lexx_sharingan
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Барони был весёлым рубакой, как и многие сумасшедшие в то время. Смотрел про него выпуск на одном, ранее хорошем канале про единоборства. Ну а если всё как написано, убил, то пусть набутылится.
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lexx_sharingan
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Эт всё чтоб от Дэйны отстали с его лещами
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Denis0017
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Жуть...лучше бы смску написала
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