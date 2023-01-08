Экс-бойцу UFC Филу Барони грозит до 50 лет тюрьмы за убийство девушки

Бывший боец UFC Фил Барони был арестован 4 января в отеле San Pancho в Мексике за убийство своей девушки.

46-летний Барони в номере отеля поссорился с девушкой, которая созналась ему в измене. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили погибшую в крови со множественными синяками и ссадинами.

«Обновление по делу Фила Барони. Бывший боец Pride/SF/UFC был доставлен в Тепик, административный центр штата Наярит, где сейчас содержится в государственной тюрьме.

Слушание по его делу состоится в понедельник, там судья определит его правовой статус. Если виновен, то приговор – от 30 до 50 лет», – сообщил журналист ESPN Карлос Контрерас Легаспи.

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