Орловский рассказал о драке с беженцами в Лондоне: «Я не хотел драться, но пришлось кое-чему научить моего сына»
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал о драке в новогоднюю ночь в Лондоне.
«Новый год встретил нормально, хотя тут в Лондоне с беженцами конфликт случился. Я не хотел драться, но пришлось кое-чему научить моего сына и в таком же духе... Дерьмо случается.
У меня есть пара синяков, и руки немного опухли. На самом деле парень был не один – их было трое.
Но я бы не назвал его парнем или мужчиной – это просто кусок дерьма, потому что он бил женщину», – сказал белорус.
Орловский в последний раз дрался в октябре 2022-го, проиграв удушающим приемом в первом раунде Маркосу Роджерио де Лиме.
Орловский рассказал о драке с беженцами в Лондоне: «Я не хотел драться, но пришлось кое-чему научить моего сына»
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