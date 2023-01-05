Орловский рассказал о драке с беженцами в Лондоне: «Я не хотел драться, но пришлось кое-чему научить моего сына»

Теги происшествия UFC MMA Андрей Орловский тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал о драке в новогоднюю ночь в Лондоне.

«Новый год встретил нормально, хотя тут в Лондоне с беженцами конфликт случился. Я не хотел драться, но пришлось кое-чему научить моего сына и в таком же духе... Дерьмо случается.

У меня есть пара синяков, и руки немного опухли. На самом деле парень был не один – их было трое.

Но я бы не назвал его парнем или мужчиной – это просто кусок дерьма, потому что он бил женщину», – сказал белорус.

Орловский в последний раз дрался в октябре 2022-го, проиграв удушающим приемом в первом раунде Маркосу Роджерио де Лиме.

Орловский рассказал о драке с беженцами в Лондоне: «Я не хотел драться, но пришлось кое-чему научить моего сына»

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2 комментария

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sablyka
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не бил женщину, а воспитывал ее, чапалахи ей выписывал, надо разобраться, может за дело? Орловский терпила короче..
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VictorVallecano
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Последний абзац противоречит сути новости. Последний раз Арловский дрался на Новый год.
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