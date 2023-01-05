Крис Сайборг считает, что Уайт виновен в драке с женой: «Более крупный мужчина схватил женщину за руку»

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт MMA Крис Сайборг Bellator Бокс/MMA/UFC

Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг считает, что президент UFC Дэйна Уайт виновен в драке с супругой, несмотря на то, что так первая дала ему пощечину.

«Я посмотрела видео и увидела, как более крупный мужчина агрессивно схватил свою жену за руку и затащил в свое личное пространство.

Это была первая физическая агрессия на этом видео», – написала Сайборг.

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Брат Исмаилова – о драке Уайта с женой: «Дал чапалах, правильно сделал. Но женщин, конечно, бить нельзя»

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3 комментария

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Islam Arslanbekov
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Ответ Iuasamotu
Да, женщины агрессивные и строптивые. Но бить их, это неприемлемо. Это всё-равно, что собака покусала бы кошечку
Ну так если кошечка царапается, то нужно чуть покусать.
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Iuasamotu
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Да, женщины агрессивные и строптивые. Но бить их, это неприемлемо. Это всё-равно, что собака покусала бы кошечку
0
0
0
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Максим Ачкасов
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Ну эту старая обида гложит, когда Дана выпроводил ее
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