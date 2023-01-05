Крис Сайборг считает, что Уайт виновен в драке с женой: «Более крупный мужчина схватил женщину за руку»

Чемпионка Bellator в полулегком весе считает, что президент UFC Дэйна Уайт виновен в драке с супругой, несмотря на то, что так первая дала ему пощечину.

«Я посмотрела видео и увидела, как более крупный мужчина агрессивно схватил свою жену за руку и затащил в свое личное пространство.

Это была первая физическая агрессия на этом видео», – написала Сайборг.

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Брат Исмаилова – о драке Уайта с женой: «Дал чапалах, правильно сделал. Но женщин, конечно, бить нельзя»