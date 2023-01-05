Крис Сайборг считает, что Уайт виновен в драке с женой: «Более крупный мужчина схватил женщину за руку»
Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг считает, что президент UFC Дэйна Уайт виновен в драке с супругой, несмотря на то, что так первая дала ему пощечину.
«Я посмотрела видео и увидела, как более крупный мужчина агрессивно схватил свою жену за руку и затащил в свое личное пространство.
Это была первая физическая агрессия на этом видео», – написала Сайборг.
Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки
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