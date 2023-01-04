Экс-бойца ММА арестовали по подозрению в убийстве девушки

В Мексике арестован бывший боец ММА Фил Барони, которого подозревают в убийстве своей девушки.

По информации Tribuna De La Bahia, 46-летний Барони в номере отеля поссорился с убитой, которая созналась ему в измене. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили погибшую в крови со множественными синяками и ссадинами.

По словам Барони, после словесной перепалки он силой заставил отправиться ее в ванную, где она поскользнулась и получила травмы.

После этого она легла на кровать и попросила Барони сходить за сигаретами и выпивкой. Вернувшись в номер, Фил обнаружил девушку без признаков жизни.

Подозреваемого в убийстве дорожного инспектора экс-бойца ACA арестовали на два месяца