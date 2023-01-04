Экс-бойца ММА арестовали по подозрению в убийстве девушки

Теги происшествия Бокс/MMA/UFC

В Мексике арестован бывший боец ММА Фил Барони, которого подозревают в убийстве своей девушки.

По информации Tribuna De La Bahia, 46-летний Барони в номере отеля поссорился с убитой, которая созналась ему в измене. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили погибшую в крови со множественными синяками и ссадинами.

По словам Барони, после словесной перепалки он силой заставил отправиться ее в ванную, где она поскользнулась и получила травмы.

После этого она легла на кровать и попросила Барони сходить за сигаретами и выпивкой. Вернувшись в номер, Фил обнаружил девушку без признаков жизни.

Подозреваемого в убийстве дорожного инспектора экс-бойца ACA арестовали на два месяца

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon69
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я не следователь,но последовательность изложения событий от бойца ММА вызывает сомнение...изменила...упала в ванной... пришла в кровать и умерла.....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данила Милицын
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Помню Барони по бою с Фрэнком Шемроком...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Freddy Durst
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мелочи жизни....с кем не бывает....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий