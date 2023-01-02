Подозреваемого в убийстве дорожного инспектора экс-бойца ACA арестовали на два месяца

Бывшего бойца смешанного стиля Ламберда Ахъядова арестовали на два месяца: его подозревают в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции.

По информации Mash, преступление было совершено 31 декабря в Москве в районе парка Зарядье. Сторона обвинения считает, что Ахъядов нанес 16 ножевых ранений погибшему, который фотографировал припаркованные автомобили на Москворецкой набережной.

В отношении бойца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ахъядов провел 14 боев в профессиональных ММА. Он дрался под эгидой PLMMA в Польше и АСА в России, одержав 9 побед при 5 поражениях.

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