Подозреваемого в убийстве дорожного инспектора экс-бойца ACA арестовали на два месяца
Бывшего бойца смешанного стиля Ламберда Ахъядова арестовали на два месяца: его подозревают в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции.
По информации Mash, преступление было совершено 31 декабря в Москве в районе парка Зарядье. Сторона обвинения считает, что Ахъядов нанес 16 ножевых ранений погибшему, который фотографировал припаркованные автомобили на Москворецкой набережной.
В отношении бойца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
Ахъядов провел 14 боев в профессиональных ММА. Он дрался под эгидой PLMMA в Польше и АСА в России, одержав 9 побед при 5 поражениях.
Боец ММА Алексей Кудин вышел на свободу. В 2021-м его осудили за участие в акциях протеста в Беларуси
«Он намерен меня убить, я в опасности». TMZ опубликовал запись якобы звонка жертвы Дэвиса в полицию
3 комментария