Костя Цзю: «Не думаю, что Хабиб уйдет из спорта. Ему еще сорока лет даже нет»

Бывший чемпион мира по боксу прокомментировал слухи о возможном уходе из индустрии ММА.

«Понятно, что он завершил карьеру бойца, но вряд ли он уйдет из спорта. Не думаю, что у него будет какое-то желание уйти.

Зачем ему это делать? Ему еще сорока лет даже нет», – сказал Цзю.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что экс-чемпион в легком весе завершит тренерскую карьеры и покинет индустрию ММА. Источники ссылались на встречу Нурмагомедова с командой, после которой тот написал, что его решение пойдет только на пользу.

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