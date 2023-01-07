Костя Цзю: «Не думаю, что Хабиб уйдет из спорта. Ему еще сорока лет даже нет»
Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал слухи о возможном уходе Хабиба Нурмагомедова из индустрии ММА.
«Понятно, что он завершил карьеру бойца, но вряд ли он уйдет из спорта. Не думаю, что у него будет какое-то желание уйти.
Зачем ему это делать? Ему еще сорока лет даже нет», – сказал Цзю.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что экс-чемпион UFC в легком весе завершит тренерскую карьеры и покинет индустрию ММА. Источники ссылались на встречу Нурмагомедова с командой, после которой тот написал, что его решение пойдет только на пользу.
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