Костя Цзю: «Не думаю, что Хабиб уйдет из спорта. Ему еще сорока лет даже нет»

Теги Константин Цзю UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал слухи о возможном уходе Хабиба Нурмагомедова из индустрии ММА.

«Понятно, что он завершил карьеру бойца, но вряд ли он уйдет из спорта. Не думаю, что у него будет какое-то желание уйти.

Зачем ему это делать? Ему еще сорока лет даже нет», – сказал Цзю.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что экс-чемпион UFC в легком весе завершит тренерскую карьеры и покинет индустрию ММА. Источники ссылались на встречу Нурмагомедова с командой, после которой тот написал, что его решение пойдет только на пользу.

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2 комментария

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Арни Терминатор
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Скорее религиозная причина,или же будет заниматся чем то другим, важным, на что потом времени совместить хватат не будет .Как то так.
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Maksat Yakubow
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Думаю, Хабиб не вернеться в спорт. У него нет 70 кг. Есть только 90 кг.
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