Хабиб назвал цель на ближайшие 10 лет: «Не быть тяжелее 93 килограмм»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как планирует жить ближайшие 10 лет.

«Очень важно контролировать себя. Когда я встаю на весы, и вижу, что набрал больше килограмма, я говорю себе – пора худеть.

Я контролирую себя, держу на отметке 93 килограмма, и я хочу быть в этом весе следующие десять лет. Это моя цель – не быть тяжелее 93 килограмм в следующие десять лет.

Держать меньше очень трудно. 88-89 килограмм – это постоянные диеты, никакого сахара, быстрых углеводов, а мне это нужно, потому что я встречаюсь с большим количеством людей, много тренируюсь, и мне необходимо быстро пополнять энергию.

Когда вокруг много людей, они забирают у вас энергию, поэтому, немного сахара и газировки не повредит. Держать при таком образе жизни жесткую диету – это большой стресс», – сказал Нурмагомедов.

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13 комментариев

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<~Inter~>
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Ответ le vani
для его роста 178 см, 93 кг не многовато?
С учётом того что он всю жизнь занимался спортом, гонял вес и организм привык к большому количеству калорий то думаю норм
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Karpins
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Реальный вес Хабиба
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Aleus Marcus
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передайте ему, что сахар полбеды, а вот мучное это и есть беда и лишний вес. Хинкали, хлеб, тирамису и прочее это всё липнет к телу лишним весом
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Montreal
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Ну видимо это гены . У меня при посте 180 рекорд был 86 кг . ни в чем себе не отказывал ( водка, граппа, пицца , манты, суши и тд )
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armageddon123456
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Потенциал ветки этой силен очень, как вижу я...
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АланСмити
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Ответ Мага осторожный
Не легко конечно легковесам приходится
Так он уже давно закончил карьеру,а новые шутки все не завезли. Разве есть хотя бы одна фотография во время его карьеры, когда он был в подобной форме? Сейчас человек просто живет в своё удовольствие, при этом не бросает тренировки, но просто сильно снизил интенсивность. Или ещё докапаешься до Роналдо, что тяжело нынче футболистам приходится? Набрать вес после окончания профессиональной карьеры обычная практика, молодец, что хотя бы ставит себе рамки, а не превращается в то, что стало со Снейдером или Насри.
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Serik86
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Судя комментарий насчёт рост. Не должно быть больше 85 кг. Если больше вес и будет проблемы последствия.
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Крыс Пол
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Вспоминая отца Хабиба, можно с уверенностью сказать, что сын будет явно за сотку после 40-ка.
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Rocci
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Жестко гонял конечно!
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le vani
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для его роста 178 см, 93 кг не многовато?
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Пилипенко Дмитрий
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Забавно, Хабуба, как никто может похудеть за пару дней
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FC_Chelsea1
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Да начнутся шутки за 25
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Мага осторожный
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Не легко конечно легковесам приходится
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