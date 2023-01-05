Хабиб назвал цель на ближайшие 10 лет: «Не быть тяжелее 93 килограмм»

Экс-чемпион UFC в легком весе рассказал, как планирует жить ближайшие 10 лет.

«Очень важно контролировать себя. Когда я встаю на весы, и вижу, что набрал больше килограмма, я говорю себе – пора худеть.

Я контролирую себя, держу на отметке 93 килограмма, и я хочу быть в этом весе следующие десять лет. Это моя цель – не быть тяжелее 93 килограмм в следующие десять лет.

Держать меньше очень трудно. 88-89 килограмм – это постоянные диеты, никакого сахара, быстрых углеводов, а мне это нужно, потому что я встречаюсь с большим количеством людей, много тренируюсь, и мне необходимо быстро пополнять энергию.

Когда вокруг много людей, они забирают у вас энергию, поэтому, немного сахара и газировки не повредит. Держать при таком образе жизни жесткую диету – это большой стресс», – сказал Нурмагомедов.

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