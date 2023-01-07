Бетербиев про бой с Ярдом: «Я должен быть готов к нему на 100%»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе рассказал про ожидания от боя с , который состоится 28 января в Лондоне.

«Попытаюсь подготовиться к этому бою на 100%. Ярд хорошо выглядит, и я должен быть готов к нему на 100%.

Четвертый пояс очень важен. Когда ты просыпаешься по утрам, и не находишь то, чего ищешь. Ты понимаешь, что пока у тебя этого нет.

Почему я ударил по столу на пресс-конференции? Если бы я ударил Ярда, то он получил бы травму. Тогда не было бы никакого боя, и это плохо. Я решил ударить стол, это не так дорого. Стол мог сломаться, но это стол, а не соперник», – сказал Бетербиев.

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