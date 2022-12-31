Тренер Бивола: «Следующие соперники? Это или Буатси или Каллум Смит»

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, рассказал о следующих соперниках россиянина.

«Если бой с Бетербиевым и состоится, то, думаю, очень поздно, в самом конце 2023 года, потому что Артур дерется в январе, а Дима – в апреле.

Следующие соперники? Это или Буатси или Каллум Смит. Будет защита.

Хотелось бы, конечно, в следующем году провести объединительный бой за звание абсолюта. Нам неважно, в каком весе.

Если это будет бой с Канело в 76 кг, мы будем драться за четыре пояса там, если он пойдет на это», – сказал Машьянов.

Дмитрий Бивол: «Я хочу быть неоспоримым, это моя цель. Мой приоритет – драться за еще один пояс»

Бой Бивола и Бетербиева может пройти в конце 2023 года