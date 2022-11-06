Дмитрий Бивол: «Объединительный бой с Бетербиевым – приоритет»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что в следующем поединке хочет подраться с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира.

«Посмотрим, что будет дальше. Больше вопросов к Эдди Хирну, что там для Дмитрия Бивола уготовлено. Я им озвучивал, что я хочу бои за титул.

Я хочу двигаться вперед. Я хочу идти вверх, а не давать реванши или защищать пояса. Не то, чтобы я этого не хочу, но реванши и защиты – это не приоритет.

Объединительный бой – приоритет. Единственное, у него должен быть бой. Мне важны бои за титул. И не важны фамилии. Дайте мне бои за пояса.

Сегодня они у . Значит, мне интересен бой с ним. И я уверен, что бой со мной ему тоже интересен», – сказал Бивол.

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