Дмитрий Бивол: «Я хочу быть неоспоримым, это моя цель. Мой приоритет – драться за еще одни пояс»

Чемпион WBA в полутяжелом весе назвал чемпиона WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева приоритетным соперником.

«Я хочу быть неоспоримым, это моя цель. Мой приоритет – драться за еще одни пояс.

Конечно, бой с Бетербиевым был бы отличным. Я хотел бы сразиться за его пояса. И я знаю, что он тоже хочет драться. Это будет отличный поединок. Он сильный противник», – сказал Бивол.

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Бой Бивола и Бетербиева может пройти в конце 2023 года