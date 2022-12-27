Дмитрий Бивол: «Я хочу быть неоспоримым, это моя цель. Мой приоритет – драться за еще одни пояс»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол назвал чемпиона WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева приоритетным соперником.
«Я хочу быть неоспоримым, это моя цель. Мой приоритет – драться за еще одни пояс.
Конечно, бой с Бетербиевым был бы отличным. Я хотел бы сразиться за его пояса. И я знаю, что он тоже хочет драться. Это будет отличный поединок. Он сильный противник», – сказал Бивол.
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