Дмитрий Бивол: «Я хочу быть неоспоримым, это моя цель. Мой приоритет – драться за еще одни пояс»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол назвал чемпиона WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева приоритетным соперником.

«Я хочу быть неоспоримым, это моя цель. Мой приоритет – драться за еще одни пояс.

Конечно, бой с Бетербиевым был бы отличным. Я хотел бы сразиться за его пояса. И я знаю, что он тоже хочет драться. Это будет отличный поединок. Он сильный противник», – сказал Бивол.

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1 комментарий

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Анастасия Плинтусова
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Всем фанатам было бы интересно глянуть это.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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