Махачев готовится к бою с Волкановски в горах: «Нужно запастись кислородом на пять раундов»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал очередной пост в соцсетях: россиянин сообщил подписчикам, что находится в горах.
«Нужно запастись кислородом на пять раундов», – подписал публикацию Ислам.
Напомним, что 11 февраля россиянину предстоит первая защита титула UFC: соперником станет лидер рейтинга P4P и чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски.
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