Махачев готовится к бою с Волкановски в горах: «Нужно запастись кислородом на пять раундов»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал очередной пост в соцсетях: россиянин сообщил подписчикам, что находится в горах.

«Нужно запастись кислородом на пять раундов», – подписал публикацию Ислам.

Напомним, что 11 февраля россиянину предстоит первая защита титула UFC: соперником станет лидер рейтинга P4P и чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски.

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2 комментария

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Артур Акопян
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Ответ здоровяк
А чей французский недостроенный замок в горах Дагестана на заднем фоне?
Аааа. Так французские особняки именно так выглядят? А говорили то, что красиво. Разочарован. И заграждения из сетки у них дишмань.
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здоровяк
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А чей французский недостроенный замок в горах Дагестана на заднем фоне?
+3
0
+3
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