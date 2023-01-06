Махачев готовится к бою с Волкановски в горах: «Нужно запастись кислородом на пять раундов»

Чемпион UFC в легком весе опубликовал очередной пост в соцсетях: россиянин сообщил подписчикам, что находится в горах.

«Нужно запастись кислородом на пять раундов», – подписал публикацию Ислам.

Напомним, что 11 февраля россиянину предстоит первая защита титула UFC: соперником станет лидер рейтинга P4P и чемпион в полулегком весе .

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