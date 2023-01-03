Волкановски рассказал про план на бой с Махачевым: «Во втором раунде я его просчитаю и прикончу»

Чемпион UFC в полулегком весе поделился ожиданиями от боя с .

«В основном бой пройдет на ногах, и чувствую, что подловлю его, потому что знаю, что буду владеть преимуществом в стойке.

Думаю, он попытается перевести меня в самом начале, и даже если у него это удастся, я гарантирую вам, я смогу встать и готов делать это все 25 минут.

Обычно я знаю, что у моих соперников есть только шанс нокаутировать меня ударом, поэтому я стараюсь обезопасить себя в стойке и особо не рискую. На этот раз мне придется рискнуть.

Я буду осторожен, но я должен реализовать свое преимущество в стойке. Мне нельзя отсиживаться, осторожничать и выжидать, потому что я не могу позволить ему забирать раунды. Вот почему я думаю, что сумею его финишировать, верите вы в это или нет.

Первый раунд будет с большим количеством клинчей, но во втором раунде я его просчитаю и прикончу. Таков план. Но опять же, я готовлюсь на все пять раундов», – сказал Волкановски.

Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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