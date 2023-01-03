Волкановски рассказал про план на бой с Махачевым: «Во втором раунде я его просчитаю и прикончу»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым.

«В основном бой пройдет на ногах, и чувствую, что подловлю его, потому что знаю, что буду владеть преимуществом в стойке.

Думаю, он попытается перевести меня в самом начале, и даже если у него это удастся, я гарантирую вам, я смогу встать и готов делать это все 25 минут.

Обычно я знаю, что у моих соперников есть только шанс нокаутировать меня ударом, поэтому я стараюсь обезопасить себя в стойке и особо не рискую. На этот раз мне придется рискнуть.

Я буду осторожен, но я должен реализовать свое преимущество в стойке. Мне нельзя отсиживаться, осторожничать и выжидать, потому что я не могу позволить ему забирать раунды. Вот почему я думаю, что сумею его финишировать, верите вы в это или нет.

Первый раунд будет с большим количеством клинчей, но во втором раунде я его просчитаю и прикончу. Таков план. Но опять же, я готовлюсь на все пять раундов», – сказал Волкановски.

Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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2 комментария

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уличный иуда
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Оливейра тоже говорил,что в первом раунде нокаутирует… Результат мы знаем
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Ussaev M
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Скорее всего наоборот. Во втором раунде Ислам выиграет сабмишеном.
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