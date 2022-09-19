Нейт Диаз: «Пришло время применить боксерские навыки. Джейк Пол является одним из вариантов для меня»

Американский полусредневес Нейт Диаз подтвердил, что после окончания контракта с UFC собирается попробовать себя в боксе.

«Когда мне было 17-18 лет, я только начинал свою карьеру, и занимался боксом. В моем зале были практически одни боксеры.

Изначально я собирался боксировать, но турниры ММА чаще организовывались в моем районе и поблизости. Вот почему я застрял в клетке. Были контракты и много чего еще.

Сейчас передо мной открыты все двери. Я никогда не прекращал подготовку к боксерскому дебюту. Я всегда оттачивал боксерские навыки, и пришло время применить их.

, безусловно, является одними из вариантов для меня. Он делает большие дела», – сказал Диаз.

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