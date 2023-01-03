Джейк Пол про вызов Дональда Серроне: «Я устал избивать стариков»
Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол отреагировал на предложение Дональда Серроне подраться.
«Не знаю, я немного устал избивать стариков. Понимаете о чем я?
Сейчас я пытаюсь найти кого-то помоложе себе в соперники, но все эти парни напуганы. Они просто стараются защитить свой рекорд», – сказал Пол.
Дональд Серроне хочет драться с Джейком Полом: «Как я могу отказаться от миллиона долларов?»
Дональд Серроне дал совет бойцам: «Драться, драться и еще раз драться. С кем угодно, не выбирать соперников»
Пусть старика Ковалёва побьёт.
Или "вечномолодогопьяного" Сашу.