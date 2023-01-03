Джейк Пол про вызов Дональда Серроне: «Я устал избивать стариков»

Теги полусредний вес MMA Дональд Серроне бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол отреагировал на предложение Дональда Серроне подраться.

«Не знаю, я немного устал избивать стариков. Понимаете о чем я?

Сейчас я пытаюсь найти кого-то помоложе себе в соперники, но все эти парни напуганы. Они просто стараются защитить свой рекорд», – сказал Пол.

Дональд Серроне хочет драться с Джейком Полом: «Как я могу отказаться от миллиона долларов?»

Дональд Серроне дал совет бойцам: «Драться, драться и еще раз драться. С кем угодно, не выбирать соперников»

 

 

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2 комментария

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urloff
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Zasal!
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А сам Джейк Пол кого избивать хочет?
Пусть старика Ковалёва побьёт.
Или "вечномолодогопьяного" Сашу.
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-1
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