Диллон Дэнис: «У меня есть доказательства, что бои Джейка Пола были постановочными»

Теги MMA полусредний вес (MMA) Bellator бокс Диллон Дэнис Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Боец Bellator Диллон Дэнис заявил, что бои видеоблогера и начинающего боксера Джейка Пола были постановочными.

«У меня в распоряжении есть видеозаписи и письменные доказательства от бывшего тренера Пола, подтверждающие, что его поединки были постановочными.

Я не публикую лишь потому, что он кажется хорошим парнем и я не хочу, чтобы он оказался в тяжелой ситуации.

Но, Джейк, если ты не будешь следить за своим языком, я выложу абсолютно все», – написал Дэнис.

Пимблетт назвал бои Пола подставными. Джейк предложил бойцу UFC миллион за победу в спарринге

Тиаго Сантос вызвал Джейка Пола на бой: «Ты все развлекаешься, боксируя с борцами и стариками»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные