Диллон Дэнис: «У меня есть доказательства, что бои Джейка Пола были постановочными»

Боец Bellator Диллон Дэнис заявил, что бои видеоблогера и начинающего боксера Джейка Пола были постановочными.

«У меня в распоряжении есть видеозаписи и письменные доказательства от бывшего тренера Пола, подтверждающие, что его поединки были постановочными.

Я не публикую лишь потому, что он кажется хорошим парнем и я не хочу, чтобы он оказался в тяжелой ситуации.

Но, Джейк, если ты не будешь следить за своим языком, я выложу абсолютно все», – написал Дэнис.

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