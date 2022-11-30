Диллон Дэнис: «У меня есть доказательства, что бои Джейка Пола были постановочными»
Боец Bellator Диллон Дэнис заявил, что бои видеоблогера и начинающего боксера Джейка Пола были постановочными.
«У меня в распоряжении есть видеозаписи и письменные доказательства от бывшего тренера Пола, подтверждающие, что его поединки были постановочными.
Я не публикую лишь потому, что он кажется хорошим парнем и я не хочу, чтобы он оказался в тяжелой ситуации.
Но, Джейк, если ты не будешь следить за своим языком, я выложу абсолютно все», – написал Дэнис.
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