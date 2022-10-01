Джейк Пол собирается дебютировать в ММА: «Хавьер Мендес говорил, что он готов тренировать меня. Так что я поеду в AKA»

Видеоблогер и боксер Джейк Пол сообщил, что задумался о переходе в ММА.

«Скоро вас ждет анонс. Я могу лишь намекнуть, что работаю с одной большой организацией над своим дебютом в . Я хочу это сделать.

говорил, что он готов тренировать меня. Так что я поеду в AKA. Мне, вероятно, понадобится год-полтора, чтобы разобраться с ударами ногами.

Когда я окажусь в октагоне, я хочу чувствовать, что я умею все. Как минимум нужно освоить защиту от лоу-киков. Бороться я уже умею», – сказал Пол.

Восьмираундовый бой по правилам бокса Джейк Пол – Андерсон Сильва состоится 29 октября в Глендейле (штат Аризона, США).

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