Кормье – о дебюте Джонса в тяжелом весе: «Чтобы он вышел в октагон, ему нужен тот, кто позволит заработать кучу денег»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что его бывший оппонент Джон Джонс вернется к боям только ради именитого соперника.
«Джон Джонс наконец-то настроен дебютировать в тяжелом весе UFC. В моем понимании, это должен быть огромный бой, поскольку я знаю, что Джон Джонс зарабатывает кучу денег.
Чтобы он вышел в октагон, ему необходим соперник, который позволит ему заработать такую сумму.
А для этого нужны хорошие продажи билетов и PPV. Джонсу придется драться против Фрэнсиса Нганну или Стипе Миочича», – сказал Кормье.
Джонс подерется за титул с Нганну. Если Фрэнсис не восстановится от травмы, то Джон сразится с Блейдсом (MMA Junkie)
Роган – о Нганну: «Он улучшил грэпплинг, но достиг ли он уровня Джонса?»
1 комментарий