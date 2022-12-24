Кормье – о дебюте Джонса в тяжелом весе: «Чтобы он вышел в октагон, ему нужен тот, кто позволит заработать кучу денег»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что его бывший оппонент Джон Джонс вернется к боям только ради именитого соперника.

« наконец-то настроен дебютировать в тяжелом весе UFC. В моем понимании, это должен быть огромный бой, поскольку я знаю, что Джон Джонс зарабатывает кучу денег.

Чтобы он вышел в октагон, ему необходим соперник, который позволит ему заработать такую сумму.

А для этого нужны хорошие продажи билетов и PPV. Джонсу придется драться против или », – сказал Кормье.

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