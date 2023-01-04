Чейл Соннен: «Джон Джонс против Нганну – самый большой из возможных боев в нашей индустрии»
Бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что хотел бы увидеть поединок за титул в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсоном.
«Я думаю, Джон Джонс против Фрэнсиса Нганну – это самый большой из возможных боев в нашей индустрии.
Это также будет первый бой, в простой бойцов составляет 4 года на двоих. Это очень необычная ситуация», – сказал эксперт.
Напомним, что Джон Джонс не выходит в октагон с зимы 2020 года, когда он успешно защитил титул в полутяжелом весе, победив Доминика Рейеса.
Фрэнсис Нганну последний поединок провел в январе 2022 года, победив единогласным решением судей Сирила Гана.
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