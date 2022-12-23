Усик и Бетербиев улучшили позиции в рейтинге ESPN

Теги тяжелый вес полутяжелый вес Артур Бетербиев Александр Усик Сауль Альварес Тайсон Фьюри Дмитрий Бивол Теренс Кроуфорд бокс Шакур Стивенсон Эррол Спенс Дэвин Хэйни Бокс/MMA/UFC

Сайт ESPN обновил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Россиянин, чемпион WBA в полутяжелом весе Артур Бетербиев подвинул с восьмого на девятое место абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усик стал третьим, опередив полусредневеса Эррола Спенса.

Седьмое место сохранил за собой чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

Рейтинг P4P от ESPN:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Иноуэ
  3. Александр Усик
  4. Эррол Спенс
  5. Сауль Альварес
  6. Тайсон Фьюри
  7. Дмитрий Бивол
  8. Артур Бетербиев
  9. Девин Хэйни
  10. Шакур Стивенсон

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