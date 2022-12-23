Усик и Бетербиев улучшили позиции в рейтинге ESPN
Сайт ESPN обновил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Россиянин, чемпион WBA в полутяжелом весе Артур Бетербиев подвинул с восьмого на девятое место абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.
Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усик стал третьим, опередив полусредневеса Эррола Спенса.
Седьмое место сохранил за собой чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.
Рейтинг P4P от ESPN:
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Эррол Спенс
- Сауль Альварес
- Тайсон Фьюри
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Девин Хэйни
- Шакур Стивенсон
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