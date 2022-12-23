Усик и Бетербиев улучшили позиции в рейтинге ESPN

Сайт ESPN обновил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Россиянин, чемпион WBA в полутяжелом весе подвинул с восьмого на девятое место абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе стал третьим, опередив полусредневеса Эррола Спенса.

Седьмое место сохранил за собой чемпион WBA в полутяжелом весе .

Рейтинг P4P от ESPN:

Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Александр Усик Эррол Спенс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Девин Хэйни Шакур Стивенсон

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