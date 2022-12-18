Отец Фьюри про Усика: «Кто вообще знает украинского кролика за пределами Украины?»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе , оценил возможный бой сына за абсолютное чемпионство с .

«Сейчас дело не в деньгах, а в гордости. Главное – наша страна и что мы делаем в ней.

Тут все хотят боя с . Поэтому я думаю, что и здесь и во всем мире бой Тайсона с Эй Джеем считается крупнее поединка с Усиком.

Кто знает этого украинского кролика за пределами Украины? Никто не знает его ни в Америке, ни во всем мире. А Джошуа глобально известен», – сказал Фьюри-старший.

Тайсон Фьюри: «Усик и близко не такой крутой, как старый Чисора»

Усик про оскорбления Фьюри: «Я поставил перед собой такую стену, и вся та грязь, которую он кидает, отлетает и попадает в него»