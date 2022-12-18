Отец Фьюри про Усика: «Кто вообще знает украинского кролика за пределами Украины?»
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, оценил возможный бой сына за абсолютное чемпионство с Александром Усиком.
«Сейчас дело не в деньгах, а в гордости. Главное – наша страна и что мы делаем в ней.
Тут все хотят боя с Энтони Джошуа. Поэтому я думаю, что и здесь и во всем мире бой Тайсона с Эй Джеем считается крупнее поединка с Усиком.
Кто знает этого украинского кролика за пределами Украины? Никто не знает его ни в Америке, ни во всем мире. А Джошуа глобально известен», – сказал Фьюри-старший.
Тайсон Фьюри: «Усик и близко не такой крутой, как старый Чисора»
Усик про оскорбления Фьюри: «Я поставил перед собой такую стену, и вся та грязь, которую он кидает, отлетает и попадает в него»
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