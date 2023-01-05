Гаджиев – о конфликте Емельяненко и Сульянова: «Честно, мне до этого дела вообще нет»

Теги Александр Емельяненко AMC Fight Nights Камил Гаджиев Hardcore FC Анатолий Сульянов Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что его не интересует конфликт между Александром Емельяненко и Анатолием Сульяновым.

Ранее известный тяжеловес заявил, что больше не будет сотрудничать с боссом лиги Hardcore.

«Здесь надо все стороны слышать, слушать. Наверняка не обошлось без менеджеров. В частности, Никита Бурчак, а может быть, матчмейкеры Hardcore.

Скажу так: я в данном случае послушал бы Толю, Александра, но точно не Бурчака и матчмейкеров. Нужно всегда знать информацию из первоисточника. А в целом, честно, мне вообще до этого дела нет», – сказал Камил.

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1 комментарий

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lexx_sharingan
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Как и нам, но вот какие-то люди пытаются такую информацию продвигать в массы...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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