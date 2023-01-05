Гаджиев – о конфликте Емельяненко и Сульянова: «Честно, мне до этого дела вообще нет»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что его не интересует конфликт между и .

Ранее известный тяжеловес заявил, что больше не будет сотрудничать с боссом лиги .

«Здесь надо все стороны слышать, слушать. Наверняка не обошлось без менеджеров. В частности, Никита Бурчак, а может быть, матчмейкеры Hardcore.

Скажу так: я в данном случае послушал бы Толю, Александра, но точно не Бурчака и матчмейкеров. Нужно всегда знать информацию из первоисточника. А в целом, честно, мне вообще до этого дела нет», – сказал Камил.

Емельяненко раскидал грунт из карманов на пляже в Дубае: «Теперь здесь русская земля»

Емельяненко обратился к подписчикам: «Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми»