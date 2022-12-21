Сульянов – о возможном бое Емельяненко и Джигурды: «Это уже какая-то дичь и клоунада»

Босс лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов заявил, что не поддерживает идею о возможном поединке между Александром Емельяненко и Никитой Джигурдой.

«Я был крайне удивлен, когда увидел стердаун и Никиты Джигурды. Это уже какая-то дичь и клоунада.

Всем надо кормить семью, но спортивная карьера Саши не настолько закончена, чтобы разменивать свое имя на подобные противостояния», – сказал Анатолий.

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