Сульянов – о возможном бое Емельяненко и Джигурды: «Это уже какая-то дичь и клоунада»
Босс лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов заявил, что не поддерживает идею о возможном поединке между Александром Емельяненко и Никитой Джигурдой.
«Я был крайне удивлен, когда увидел стердаун Александра Емельяненко и Никиты Джигурды. Это уже какая-то дичь и клоунада.
Всем надо кормить семью, но спортивная карьера Саши не настолько закончена, чтобы разменивать свое имя на подобные противостояния», – сказал Анатолий.
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