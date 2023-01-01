Емельяненко обратился к подписчикам: «Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми»

Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко обратился к подписчикам с очередной философской мыслью.

«Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми», – сказал боец.

Александр Емельяненко записал новогоднее поздравление с дочерью

Камил Гаджиев: «К боям Емельяненко никто серьезно не относится. Все считают, что это какой-то прикол»