Емельяненко обратился к подписчикам: «Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми»
Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко обратился к подписчикам с очередной философской мыслью.
«Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми», – сказал боец.
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