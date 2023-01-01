Емельяненко обратился к подписчикам: «Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми»

Теги Александр Емельяненко тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко обратился к подписчикам с очередной философской мыслью.

«Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми», – сказал боец.

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11 комментариев

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Melnikov1968
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Удивлён не высказыванию(ясно, не он придумал), а что у него есть подписчики.
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Iuasamotu
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Хорошо сказал. Когда человек влюблён, то все люди на свете кажутся прекрасными)
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pelod
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раньше в заголовках "Емельяненко" без указании имени означало "Федор", а теперь, по ходу, Александр стал дефолтным.
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уличный иуда
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"Айййй доля воровская как и людская"
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Cantstoped
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Глубоко.
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Анастасия Прудникова
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Правильные слова. Красота в глазах смотрящего.
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Savardus
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"Ауф!"- добавил Емельяненко
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Философ Востока
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Литрбол открывает философские задатки в Александре 😆
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Stefen
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безумно можно быть первым
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Bartez1986
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Стэтхэм прослезился
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<=Ubriaco_Belloccio=>
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Цитатник ВКонтакте живет и процветает.
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