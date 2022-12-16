Гаджиев – о бое Емельяненко и Коваленко: «Сейчас нет доверия к кондициям Александра»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что считает фаворитом поединка против .

«Коваленко – фаворит однозначно, потому что я пока не убедился, что Емельяненко находится в хорошей форме.

Как будто бы нет сейчас доверия к его кондициям. Он расстраивается, что я каждый раз говорю, что он проиграет.

Александр был недоволен, что я сказал, что он проиграет Дацику, что-то про меня нелицеприятное говорил. Он вышел и проиграл за 13 секунд.

Сейчас нет чего-то, что заставляет его считать фаворитом в этих боях. Не видно, чтобы он тренировался. Не видно, чтобы он пахал. Сорри, но не видно этого. Да, он не может.

Он уже никогда не будет тренироваться два раза в день, конкретно абстрагировавшись от всего, убирая телефон в сторону, не думая о соцсетях. Таким уже Александр не будет. Но что поделаешь, это факт», – сказал Гаджиев.

Бойцовский клуб РЕН-ТВ: Емельяненко – Коваленко, Дацик – Шульский и другие бои