Абдель-Азиз объявил о подписании Кевина Ли: «Он еще не достиг своего пика»

Известный промоутер стал представителем бывшего бойца UFC Кевина Ли.

Об этом Абдель-Азиз рассказал репортеру MMA Fighting Дэймону Мартину.

«Кевин – наш давний партнер по тренировкам. Он еще даже не достиг своего пика. Он всегда был звездой, но, я думаю, в ближайшие 12 месяцев он станет суперзвездой», – сказал Абдель-Азиз.

Кевин Ли дрался в UFC с 2014 по 2021 год, выиграв 10 из 17 боев. В 2022 году дебютировал в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, победив Диего Санчеса.

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