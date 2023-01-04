Гаджиев – о переходе Шары Буллета в UFC: «Я хотел, но не верил в это, потому что у него есть дефект»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что не верил в переход Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в UFC из-за проблем со зрением.

«Я и хотел этого и одновременно в это не верил, потому что у Шары есть определенный дефект. Я все думал, что он не пройдет комиссию.

Но Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов знают свое дело хорошо. Уверен, они проконсультировались, и поэтому Шара в UFC», – сказал Гаджиев.

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