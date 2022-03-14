Кевин Ли обратился к Дональду Трампу: «Было бы забавно, если бы он выбрал мне соперника»

Боец суперлегкого веса Eagle FC Кевин Ли, одержавший на минувших выходных победу над Диего Санчесом, обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу.

«Я слышал, что Дональд Трамп снова начал интересоваться смешанными единоборствами.

Было бы забавно, если бы он выбрал следующего соперника для меня», – сказал боец.

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