Кевин Ли намерен вернуться в UFC ради боя с Чимаевым

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Кевин Ли Хамзат Чимаев EFC Бокс/MMA/UFC

Американский боец Кевин Ли, покинувший UFC в 2021 году, планирует вернуться в промоушен ради боя с Хамзатом Чимаевым.

«Подерусь с Чимаевым в следующем году под эгидой UFC. Он не сможет победить меня в борьбе, и я никогда не проигрывал первый раунд.

Я говорю, что готов. И не нужно делать вид, будто все его боятся», – написал Ли.

После ухода из UFC Ли подписал контракт с лигой Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. С тех пор он провел один бой – победил Диего Санчеса единогласным решением судей.

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3 комментария

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fedorbazaykin
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Ну это все равно что если бы Александр Емельяненко победил Олега Монгола и сказал что готов к Нганну
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Кидар
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Бауржан Тазабеков
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Второй раз не поверим
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