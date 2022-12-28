Кевин Ли намерен вернуться в UFC ради боя с Чимаевым

Американский боец , покинувший UFC в 2021 году, планирует вернуться в промоушен ради боя с Хамзатом Чимаевым.

«Подерусь с Чимаевым в следующем году под эгидой UFC. Он не сможет победить меня в борьбе, и я никогда не проигрывал первый раунд.

Я говорю, что готов. И не нужно делать вид, будто все его боятся», – написал Ли.

После ухода из UFC Ли подписал контракт с лигой Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. С тех пор он провел один бой – победил Диего Санчеса единогласным решением судей.

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