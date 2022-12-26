Гаджиев – о контратке Шары Буллета с Абдель-Азизом: «Очевидно, что он смотрит в сторону UFC»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мыслями о перспективах Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова под началом , с которым россиянин подписал контракт.

«Практически каждый спортсмен стремится за рубеж. Подписание контракта с Абдель-Азизом очевидно говорит о том, что Шара смотрит в сторону UFC или .

Потому что именно с этими лигами Абдель-Азиз работает максимально плотно. Что из этого выйдет? Не знаю.

Иногда вслед за новостью о подписании в какую-то менеджерскую структуру сразу идет новость о подписании в ту или иную лигу. Иногда проходит какое-то время.

Какой из сценариев мы видим в данном случае? Не знаю. Если мы в ближайшие дни не увидим анонс о том, что Шара подписан в или Bellator, значит, наверное, он для этого что-то еще должен сделать. Тогда он продолжит выступать в России», – сказал Камил.

Шара Буллет подписал контракт с Али Абдель-Азизом

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