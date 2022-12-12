Абдель-Азиз призвал арестовать судей, отдавших победу Пимблетту: «Эти парни портят людям жизнь»

Менеджер ряда бойцов ММА Али Абдель-Азиз раскритиковал судей поединка и Джареда Гордона. Напомним, что англичанин победил единогласным решением судей.

«Это самое паршивое решение. Как Пэдди Пимблетт мог выиграть этот бой? Безумие! Эти два судьи должны быть арестованы.

Эти парни портят спорт. Если кто-то думает, что Джаред Гордон проиграл бой, то судьи должны быть арестованы.

Собираюсь впредь просить каждую комиссию не назначать Дугласа Кросби судьей. Для этой цели хотел бы заручиться поддержкой всех промоушенов.

Эти парни портят людям жизнь и портят спорт. Хватит, мы должны держаться вместе», – написал Али в соцсетях.

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