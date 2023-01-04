Тренер Минеева: «Еще один-два боя, и Вова, скорее всего, закончит карьеру»

Расул Магомедалиев, тренер чемпиона в среднем весе Владимира Минеева, заявил, что его подопечный близок к завершению карьеры.

«Вова уже очень давно у меня. У меня с ним братские отношения. Я к нему, как к младшему брату отношусь.

Дальнейшая карьера Вовы? Посмотрим. Еще один-два боя, и он, скорей всего, закончит. Я считаю, это нормально.

Я одобряю его решение. Еще пару боев, и он завязывает. Очень сложно держаться все время на пике. Как мы можем видеть, многие умные бойцы, выигрывая, оставляют спорт.

Но видим и тех, кто идет дальше, и они проигрывают-проигрывают, потом выигрывают, а потом снова проигрывают. Поэтому я его выбор я одобряю.

Стимул у него есть, но он же не будет драться всю жизни. Пока есть возможность, нужно двигаться дальше.

Поэтому, 2 боя и все – это нормально. По каким правилам? Можно по боксу, по кикбоксингу, по ММА», – сказал Магомедалиев.

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