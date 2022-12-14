Минеев – о том, почему еще не уехал в зону спецоперации: «Я бы хотел дать ответ на этот вопрос, но сам жду»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, почему до сих пор не уехал в зону спецоперации на Украине.

«Многие люди пытаются меня троллить за то, что я типа еще «не там». Но люди, которые это делают, не разбираются в терминологии и разнице между мобилизованным и добровольцем.

Мобилизованные – это те люди, которые получили повестку. Их забрали в военкомате, одели, выдали оружие, и они уже уехали в учебку.

С добровольцами проходит немножко другая история. После боя я проходил военно-медицинскую комиссию, психологическое обследование. Сейчас мы ждем некоторые документы, которые нужно предоставить, чтобы вступить…

Это нормальная история, это требует времени. Справка об отсутствии судимости делается до трех недель. От момента боя их еще не прошло.

Когда отправлюсь? Я бы хотел дать ответ на этот вопрос, но сам жду», – сказал Минеев.

Владимир Минеев про уход добровольцем на СВО: «На данный момент моя карьера ставится на паузу»

Василевский – о позиции Минеева по СВО: «Нельзя хайповать на этих вещах»