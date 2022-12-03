Владимир Минеев: «Жду приказа о зачислении в списки части. Я же доброволец, а не мобилизованный»

Теги MMA средний вес (MMA) AMC Fight Nights Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что отправится в зону СВО в качестве добровольца.

«Жду приказа о зачислении в списки части. Я же доброволец, а не мобилизованный.

Куда отправят? Кто вам такие вещи скажет. Жду, наверное, как и все, кто за мной следит. Кстати, спасибо им.

Настрой у меня нормальный, как у Российского союза боевых искусств», – сказал Минеев.

В ноябре Минеев одержал победу над Фернандо Родригесом в бою по кикбоксингу.

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