Владимир Минеев: «Жду приказа о зачислении в списки части. Я же доброволец, а не мобилизованный»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе рассказал, что отправится в зону СВО в качестве добровольца.

«Жду приказа о зачислении в списки части. Я же доброволец, а не мобилизованный.

Куда отправят? Кто вам такие вещи скажет. Жду, наверное, как и все, кто за мной следит. Кстати, спасибо им.

Настрой у меня нормальный, как у Российского союза боевых искусств», – сказал Минеев.

В ноябре Минеев одержал победу над Фернандо Родригесом в бою по кикбоксингу.

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