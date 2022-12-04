Владимир Минеев про уход добровольцем на СВО: «На данный момент моя карьера ставится на паузу»

Владимир Минеев сообщил, что приостанавливает карьеру перед отправкой в зону СВО.

«Да, на данный момент моя карьера ставится на паузу.

Будет ли у меня дополнительная подготовка перед отправкой на специальную военную операцию? Да, как и у всех добровольцев. Пройду учебку, как и все. Надо же навыки вспоминать свои, учиться чему-то новому», – сказал чемпион в среднем весе.

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