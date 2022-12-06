Камил Гаджиев: «По моим прогнозам Минеев отправится на СВО где-то к Новому году или после него. Бой с Шара Буллетом состоится ближе к маю-июню»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил на вопрос о поединке между чемпионом среднего дивизиона Владимиром Минеевым и Шара Буллетом.

«По моим прогнозам Володя отправится на СВО где-то к Новому году или после него. Зная, как много уходит на это времени, как долго это бывает в основном, можно рассчитывать на этот бой, наверное, ближе к маю-июню, хотя изначально мы планировали на март.

В общем, ждем новостей, когда ситуация с Вовой разрешится, и я очень надеюсь на то, что этот бой получится сделать, потому что как будто не хватает внутри России огненного поединка.

Мы все-таки на бой Исмаилова и Шлеменко смотрели как бы с уважением к обоим, интересом, но огня как будто не хватало. Они не дрались за звание лучшего средневеса России, а Шара с Минеевым, наверное, за это звание будут драться», – сказал Гаджиев.

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