Акции Endeavor, которая владеет UFC, упали на 5% после драки Уайта и его жены

Драка между владельцем UFC Дэйной Уайтом и его женой Энн в ночном клубе в Мексике повлияла на состояние акционеров компании Endeavor Group Holdings. Полный разбор инцидента:

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Endeavor приобрела контрольный пакет акций UFC в 2016 году (сделка оценивается в 4 миллиарда долларов), а оставшуюся часть выкупила через пять лет. После инцидента с Уайтом стоимость акций упала более чем на 5% – до 21,53 доллара.

На данный момент UFC – самый прибыльный сегмент Endeavor с точки зрения рентабельности EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации).

По данным Forbes, UFC приносит компании около 20% дохода – это около 1 миллиарда долларов.

В 2018 году UFC подписал с ESPN пятилетний телевизионный контракт на 1,5 миллиарда. По словам Уайта, после этого стоимость промоушена составила 7 миллиардов.

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