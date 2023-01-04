Акции Endeavor, которая владеет UFC, упали на 5% после драки Уайта и его жены

Теги UFC Дэйна Уайт Бокс/MMA/UFC

Драка между владельцем UFC Дэйной Уайтом и его женой Энн в ночном клубе в Мексике повлияла на состояние акционеров компании Endeavor Group Holdings. Полный разбор инцидента:

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Endeavor приобрела контрольный пакет акций UFC в 2016 году (сделка оценивается в 4 миллиарда долларов), а оставшуюся часть выкупила через пять лет. После инцидента с Уайтом стоимость акций упала более чем на 5% – до 21,53 доллара.

  • На данный момент UFC – самый прибыльный сегмент Endeavor с точки зрения рентабельности EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации).
  • По данным Forbes, UFC приносит компании около 20% дохода – это около 1 миллиарда долларов.
  • В 2018 году UFC подписал с ESPN пятилетний телевизионный контракт на 1,5 миллиарда. По словам Уайта, после этого стоимость промоушена составила 7 миллиардов.

Джо Роган: «Если Уайт уйдет из UFC, уйду и я»

Уайт ответил на жалобы бойцов на низкие зарплаты: «Поверьте, им платят столько, сколько они должны получать»

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1 комментарий

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Гусейн Магомедрасулов
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Это ли не повод лишить жену денег и выплачивать бойцам, которые приносят славу и деньги Юфс. Уволить ли Дана жену
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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