Уайт ответил на жалобы бойцов на низкие зарплаты: «Поверьте, им платят столько, сколько они должны получать»

Президент UFC Дэйна Уайт ответил на претензии к гонорарам бойцов. Регулярно бывшие и действующие бойцы промоушена жалуются на низкие зарплаты в UFC.

«Поверьте мне, этим парням платят ровно столько, сколько они должны получать. Им выплачивается проценты от покупок с оплаты за просмотры.

Эти деньги распределяются между всеми бойцами. Есть не так уж много вещей, из-за которых можно критиковать UFC.

Невероятно то, что мы сделали с бизнесом за последние 22 года. Никто не смог добиться подобных успехов в бойцовском бизнесе.

Я думаю, что всегда найдется что-то, из-за чего некоторые люди будут скулить. А бойцы всегда хотят зарабатывать больше денег», – сказал Уайт.

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